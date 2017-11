Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma reflexão sobre regras e felicidade

Peça com Reynaldo Gianecchini e Ricardo Tozzi estreia em Portugal e só em 2018 chega ao Brasil.

Por Vanessa Fidalgo | 01:30

Primeiro, a história de uma amizade forte, depois as regras. O que fazemos com elas, porquê e para onde nos levam. Tudo isto serve de ponto de partida para o espetáculo ‘Os Guardas do Taj’, em cena até amanhã no Theatro Circo de Braga, que tem no elenco os brasileiros Ricardo Tozzi e Reynaldo Gianecchini.



O texto baseia-se numa das muitas lendas que cercam o mítico Taj Mahal. A ação, passada na Índia, centra-se nos dois guardas do palácio, grandes amigos. Um é o certinho e obediente, o outro é o irreverente. "O Ricardo é o sonhador, o idealista revolucionário, que quer mudar tudo e eu sou aquele que não quer mudar nada, que cumpre todas as regras para ser perfeito", revelou ao CM Reynaldo Gianecchini.



Através do dia a dia dos dois guardas, o espetáculo pretende levar o espectador a refletir sobre o que condiciona o ser humano.



"Por isso é tão atual e universal", justifica Gianecchini. " É aquele tipo de história que vai fazer as pessoas pensar se seguem o que lhes dizem só porque é o correto. Porque, muitas vezes, repetimos as histórias dos pais, dos avós e não vivemos a nossa própria história. Até que ponto não estaremos vivendo uma vida inútil?", questiona o ator.



Depois de Braga, a peça segue para o Cine-Teatro Garrett (dias 16 a 19), na Póvoa de Varzim, Casa das Artes (23 a 26), em Famalicão, e Tivoli de Lisboa (29 novembro a 17 dezembro). Bilhetes entre 12,50 e 25 euros.