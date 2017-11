Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

União faz a força dos super-heróis

Realizador abandonou o projeto depois da morte da filha.

Por Ana Maria Ribeiro | 08:31

Aí está um dos filmes mais aguardados da temporada. ‘A Liga da Justiça’, que chega hoje às nossas salas de cinema, é uma das grandes apostas de Hollywood para a reta final de 2017 (diz-se que o respetivo orçamento chegou aos 256 milhões de euros) e aposta tudo num elenco de luxo e em grandes efeitos especiais.



Nos Estados Unidos só estreia amanhã, mas os estúdios esperam que faça um primeiro fim de semana histórico.



Depois da morte do Super-Homem, num ato de abnegação (e tal como se viu em ‘Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça’), em ‘A Liga da Justiça’ vemos o Batman de Ben Affleck liderar um processo de união de forças para combater um vilão chamado Steppenwolf (Lobo das Estepes, na BD portuguesa), que pode destruir o Planeta.



Com a ajuda de Flash (Ezra Miller), da Mulher-Maravilha (Gal Gadot), do Cyborg (Ray Fisher) e Aquaman (Jason Momoa), os humanos poderão continuar a gozar de paz e tranquilidade, mas só depois de muitas cenas de pancada e destruição.



Tal como aconteceu no filme anterior, nem todos os críticos gostaram desta aventura de super-heróis, mas todos sublinham a contenção nas cenas de ação – que não são a mais nem a menos, mas na medida certa e "bem concebidas" – e elogiam a simplicidade do filme, que podia ter descarrilado depois do abandono súbito do realizador, Zack Snyder.



Snyder deixou o projeto em março, depois do suicídio da filha, Autumn Snyder, aos 20 anos, para estar com a família.