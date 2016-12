Veja as homenagens dos fãs na casa de George Michael

O seu browser não suporta iframes. Faça o upgrade do mesmo.

Para além das homenagens na redes sociais, de fãs, colegas cantores, atores e anónimos, já várias centenas de pessoas passaram por casa de George Michael em Goring, no sul da Inglaterra.À porta da casa onde morreu o cantor, vítima de uma falha cardíaca, no dia de Natal, concentram-se flores, cartas e mensagens de pesar pela morte do artista.