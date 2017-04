‘Velocidade Furiosa’ já rendeu 3,7 mil milhões

E para os próximos anos já está garantida a continuidade das aventuras de Dominic Toretto, com o nono e o décimo filmes a chegarem em 2019 e 2021.

Quando ‘Velocidade Furiosa’ chegou aos cinemas em 2001 poucos poderiam imaginar que esta se tornaria uma das mais lucrativas sagas do cinema mundial. O primeiro filme deu bons indicadores, ao conseguir receitas de bilheteira superiores a 195 milhões de euros, mais do que quintuplicando o seu orçamento (inferior a 36 milhões). A partir daí, as aventuras protagonizadas por Vin Diesel (como Dominic Toretto) e Paul Walker (Brian O’Conner) nunca mais pararam de render.Os primeiros sete filmes custaram 715 milhões de euros a produzir, mas fizeram nas salas 3669 milhões. Contas feitas, o orçamento é cinco vezes inferior às receitas. O maior sucesso foi mesmo ‘Velocidade Furiosa 7’, a última película com Paul Walker, que morreu em 2013 depois de um acidente fatal num Porsche. O orçamento de 179 milhões deu origem a proveitos de bilheteira oito vezes superiores: 1428 milhões.Na última quinta-feira chegou aos cinemas mundiais a oitava aventura de ‘Velocidade Furiosa’, a primeira sem o malogrado ator e que coloca Charlize Theron como a vilã que vai chantagear Vin Diesel. A obra é a mais cara de sempre da saga e conta com um orçamento de 235 milhões de euros. Um valor que deve ser superado já este fim de semana, de acordo com as previsões de sites da especialidade.