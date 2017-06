Vem aí uma nova era para ‘Transformers’

Em ‘O Último Cavaleiro’, a Humanidade está em guerra com os Transformers e o aliado dos homens, Optimus Prime, está agora contra eles. A chave para a sobrevivência reside no passado escondido dos Transformers na Terra e em três figuras centrais: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Edmund Burton (Anthony Hopkins), um lorde inglês, e Vivian Wembley (Laura Haddock), uma professora.

Em causa não está apenas a sobrevivência da Humanidade, mas a subsistência da Paramount. Após um ano de fracassos - de ‘Os Soldados de Bengazi’ a ‘Baywatch’ - os estúdios de Hollywood depositam toda a sua esperança em ‘Transformers: O Último Cavaleiro’ para equilibrar as contas.O quinto filme da saga inspirada nos brinquedos da Hasbro, que amanhã estreia em Portugal, tem tudo para ser um sucesso. O orçamento de 232 milhões de euros coloca-o no 9º lugar das películas mais caras de sempre e garante espetaculares efeitos visuais. Além disso é o último a ser realizado pelo mestre da ação Michael Bay e a ser protagonizado por Mark Wahlberh, já que ambos confirmaram que vão abandonar a história. Por outro lado, a Hasbro já anunciou que existem planos para, pelo menos, mais quatro filmes.Até agora, a saga de ‘Transformers’ já rendeu quase 3,4 mil milhões de euros em todo o Mundo, sendo ‘Transformers - Retaliação’ (2009) o mais lucrativo até ao momento, com mais de mil milhões de euros em receitas de bilheteira.