Vin Diesel contra Charlize Theron

De resto, este ano os estúdios de Hollywood não se podem queixar: ‘Kong: Ilha da Caveira’ soma 506 milhões, ‘Logan’ 564 milhões e ‘A Bela e o Monstro’ 927 milhões. Dado que ‘Velocidade Furiosa 7’ fez 1 432 milhões nas bilheteiras mundiais, o sucessor – o primeiro filme da saga sem o malogrado Paul Walker – pode vir a tornar-se no maior êxito cinematográfico do ano.



Segundo o site Screen Rant, ‘Velocidade Furiosa 8’ deverá conseguir uma receita bruta de 378 milhões de euros só no fim de semana de estreia, o que o poderá transformar num dos filmes mais bem-sucedidos de 2017.De resto, este ano os estúdios de Hollywood não se podem queixar: ‘Kong: Ilha da Caveira’ soma 506 milhões, ‘Logan’ 564 milhões e ‘A Bela e o Monstro’ 927 milhões. Dado que ‘Velocidade Furiosa 7’ fez 1 432 milhões nas bilheteiras mundiais, o sucessor – o primeiro filme da saga sem o malogrado Paul Walker – pode vir a tornar-se no maior êxito cinematográfico do ano.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Ninguém podia prever que, 16 anos depois da estreia da primeira aventura, a saga ‘Velocidade Furiosa’ ainda estivesse a dar cartas, mas a verdade é que muitos apostam que o oitavo episódio da série tem condições para ser um vencedor nas bilheteiras.O filme, que chega amanhã às nossas salas de cinema – e está a fazer a sua estreia mundial entre hoje e sexta-feira – mostra Vin Diesel e Michelle Rodriguez (que é como quem diz Dom e Letty) em lua de mel, a gozarem uma vida pacata.Isto até que entra em cena a má da fita, no corpo de Charlize Theron, e as coisas complicam-se. A equipa de elite vê-se obrigada a voltar a entrar em ação e começam a suceder-se as cenas de perseguições e os choques de carros de cortar a respiração. A equipa do realizador F. Gary Gray investiu sobretudo no uso de efeitos especiais pirotécnicos de ponta, para que não falte emoção ao espectador.