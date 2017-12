Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vin Diesel e ‘The Rock’ são os atores mais rentáveis

Estrelas de ‘Velocidade Furiosa’ lideram tabela dos atores que geraram mais receitas de bilheteira em 2017.

Por Duarte Faria | 01:30

O ator Vin Diesel foi a estrela de Hollywood mais rentável em 2017. De acordo com a revista ‘Forbes’, o protagonista de ‘Velocidade Furiosa 8’ e ‘XXX: O Regresso de Xander Cage’ gerou uma receita de bilheteira superior a 1,35 mil milhões de euros.



Numa lista em que os homens surgem em maioria, Dwayne Johnson, mais conhecido como ‘The Rock’, aparece na segunda posição, com 1,26 mil milhões de euros gerados, graças a filmes como ‘Velocidade Furiosa 8’ e à nova versão de ‘Jumanji’. O ator participou também em ‘Baywatch: Marés Vivas’, que se revelou, contudo, um flop de bilheteira. A primeira atriz a surgir na lista da ‘Forbes’ é Gal Gadot, estrela de ‘Mulher-Maravilha’ e ‘Liga da Justiça’. Gerou 1,18 mil milhões de euros.



A quarta posição é ocupada por Emma Watson que, por fazer de Belle em ‘A Bela e o Monstro’, gerou uma receita de bilheteira de 1,1 mil milhões. Seguem-se Johnny Depp (927,1 milhões de euros), que participou em ‘Um Crime no Expresso do Oriente’ e ‘Piratas das Caraíbas: Homens Mortos não Contam Histórias’; Daisy Ridley (910,2 milhões de euros), que além de ‘Um Crime no Expresso do Oriente’ entrou também em ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’; e Tom Holland (748,4 milhões de euros), atual protagonista da saga ‘Homem-Aranha’.



Em oitavo lugar aparece Chris Pratt (728,2 milhões de euros), de ‘Guardiões da Galáxia’, e em nono Chris Hemsworth (712,2 milhões de euros), de ‘Thor: Ragnarok’. Na última posição surge John Boyega que, com mais uma participação em ‘Star Wars’, gerou 686,9 milhões.