Vingança negra das mulheres nos Globos de Ouro

Escândalo dos abusos sexuais dominou noite de Hollywood.

Por Duarte Faria | 01:30

Na primeira grande cerimónia de entrega de prémios em Hollywood depois de rebentar o escândalo dos assédios sexuais no mundo do entretenimento, o movimento ‘Time’s Up’, criado para apoiar as vítimas, foi o grande protagonista dos Globos de Ouro deste ano, que se realizaram domingo à noite em Los Angeles, EUA.



Numa sala vestida de negro, a igualdade de género marcou os discursos e Harvey Weinstein e Kevin Spacey, acusados de dezenas de abusos, não escaparam às piadas do anfitrião, Seth Meyers.



‘Três Cartazes à Beira da Estrada’ (que estreia 5ª feira em Portugal) foi o filme vencedor da noite. Além de melhor drama, consagrou Frances McDormand (atriz de drama) e Sam Rockwell (ator secundário).



‘Lady Bird’ foi a melhor comédia e a sua protagonista, Saoirse Ronan, a melhor atriz de comédia. O Winston Churchill de Gary Oldman em ‘A Hora Mais Negra’ valeu ao britânico o prémio de melhor ator de drama.



Nas categorias de TV, ‘Big Little Lies’, ‘The Handmaid’s Tale’ e ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ dominaram.



Oprah para 2020

Vencedora do prémio Cecil B. DeMille, Oprah Winfrey foi uma das figuras da gala. O discurso foi tão marcante que, de imediato, surgiu um movimento a defender a sua candidatura à presidência dos EUA em 2020.