Visita do Papa a Fátima assinalada com cartas e postal

Os Correios de Portugal lançam segunda-feira, 17 de abril, duas cartas-inteiro e três inteiros-postais comemorativos da visita a Fátima do Papa Francisco, por ocasião das celebrações do centenário das Aparições de 1917.

Estas comemorações estão a marcar a programação filatélica do ano. Já a 13 de março – dois meses antes da visita do Papa – os CTT emitiram um bloco comemorativo dos cem anos das Aparições em conjunto com o Luxemburgo, a Polónia e a Eslováquia.

Nessa emissão, os Correios lançaram uma brochura que reúne quatro blocos com a imagem de Nossa Senhora de Fátima (com uma tiragem de dez mil exemplares). Lançaram, ainda, uma folha especial composta por quatro selos alusiva à visita a Fátima do Papa Bergoglio.

Os inteiros-postais lançados a 17 de abril pretendem agradecer a Sua Santidade a visita que realiza a Fátima. Com uma tiragem de 26 mil exemplares, são vendidos em conjunto num pack e têm design de Carla Ramos.

Com as duas faces impressas, os inteiros postais reproduzem na frente o selo N20g destinado ao correio doméstico. Os outros dois, que têm o selo I20g, são destinados ao correio internacional. Dois deles apresentam, no verso, imagens da Basílica da Santíssima Trindade. O outro reproduz a imagem de Nossa Senhora de Fátima com os três pastorinhos.

Já as duas cartas-inteiro reproduzem, no canto superior direito, um selo com o logotipo das celebrações.

Para obliterar as novas peças filatélicas, vai ser utilizado um carimbo comemorativo que mostra um rosário.

A marca postal pode ser solicitada para a Loja dos CTT em Fátima, na Avenida D. José Alves Correia da Silva, 370, 2495-402.

EXPO-FEIRA DE COLECIONISMO DO PORTO

Numa organização conjunta entre o Centro Comercial da Cedofeita e o Clube de Colecionadores de Gaia, vai decorrer no sábado, dia 29 de abril, a 28ª Expo-Feira de Colecionismo. O evento, com entrada gratuita, inicia-se pelas 10h00 e encerra às 18h00, nas Galerias do Centro Comercial da Cedofeita (junto à estação do metro da Lapa, bem no centro da cidade do Porto).

Neste certame poderá trocar ou comprar peças das coleções de moedas, discos, selos, postais, notas, pacotes de açucar, chávenas, lotarias, ações, obrigações, bilhetes de transporte, entre outros.

INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO NACIONAL DE COLECIONADORES

Decorrer os preparativos para a realização do Encontro Nacional de Colecionadores e Feira de Trocas, organizado pelo Clube de Colecionadores de Gaia.

O evento decorrerá a 6 de maio (sábado), nas galerias da Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia.

O certame espera reunir centenas de colecionadores de norte a sul do país e o prazo para a receção das inscrições termina a 30 de abril.

Os interessados em participar deverão solicitar ao Clube de Colecionadores de Gaia a ficha de inscrição para o e-mail clubecoleccionadores.gaia@gmail.com

