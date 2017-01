Visita do Papa Francisco a Fátima vai ter selo

A primeira emissão filatélica do ano dos Correis de Portugal (CTT) é dedicada a António Guterres como Secretário-Geral da ONU e tem lançamento previsto para quarta-feira, 4 de janeiro. Trata-se de um selo de 0,80 euros e de um bloco filatélico com o valor facial de 2 euros.

Os CTT têm ainda previstas mais três emissões filatélicas para a primeira quinzena do ano. No sábado, 7 de janeiro, vão ser emitidas as séries ‘Lisboa 2017 – Passado e Presente – Capital Ibero-Americana da Cultura’ e a emissão conjunta ‘Portugal – Índia’.

A 9 de janeiro os Correios têm prevista a emissão ‘800 anos da Fundação da Ordem dos Dominicanos’.

Para cada uma destas emissões será editado um carimbo de primeiro dia alusivo, bem como a respectiva pagela divulgadora.

Ao todo, o plano de emissões filatélicas para 2017 prevê o lançamento de 32 séries, incluindo duas dedicadas a etiquetas de impressão de franquia, e a primeira emissão da série base para o período de 2017 a 2022 da temática ‘Doces Tradicionais de Portugal’ (a emitir em fevereiro).

Quanto aos selos do centenário das Aparições de Fátima e da visita a Portugal do Papa Francisco, a 12 de maio, o seu lançamento está previsto par ao próximo mês de março.

VULTOS DA CULTURA EM SELO

A emissão ‘Vultos da Cultura’ inclui este ano o escritor António José Saraiva, o pintor Júlio Resende, o académico Luís de Albuquerque, o filósofo Óscar Lopes, o escritor Raul Brandão, o pintor Francisco de Holanda e o padre Jesuíta Manuel da Nóbrega. Será emitida em março.

No plano editorial, além das edições tradicionais, será lançado o livro ‘Cafés Históricos de Portugal’, cuja segunda emissão será lançada em maio.

Para 2017, os CTT programaram muitas e variadas emissões. Resta saber se os filatelistas têm capacidade financeira para adquirir todos as séries previstas.

