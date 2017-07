Chester vaiado e agredido com garrafas nos últimos concertos

Os Linkin Park encontravam-se em digressão para promover o novo álbum ‘One More Light’, editado em maio deste ano, mas os fãs não gostaram da viragem da banda ao estilo pop e faziam questão de manifestarem o desagrado de forma acutilante nos concertos.

Ainda este domingo, dias antes de ser anunciado que Chester Bennington, vocalista dos Linkin Park, ter cometido suicídio, o cantor foi fortemente vaiado e agredido com garrafas atirada para o palco, no festival de metal Hellfest, em França.

A banda estava a tocar o tema ‘Heavy’ quando os fãs começaram a atirar copos e garrafas para o palco, enquanto vaiavam a atuação do tema melancólico e pop, distante do som mais pesado dos antigos êxitos da banda.

Chester mostrou-se irritado e, num vídeo do momento, ainda chamou os fãs para briga, acabando depois por mandar beijos para a plateia.

"O Hellfest foi divertido. Adorei ver as pessoas em mosh no In The End e depois a mandarem-me para o car**** quando tocámos Heavy. Mandei-lhes beijos. Quando comecei a cantar o tema Invisible as pessoas ficaram em choque. Mas acho engraçado que digam que somos uns vendidos e depois sugiram que mudemos o nosso set para nos conformarmos ao Hellfest", escreveu Chester sobre o episódio nas redes sociais.

Também recentemente a banda Slipknot afirmou que Chester devia "estar grato" de ainda ter fãs que fossem aos concertos.





