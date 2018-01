Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Voz dos Cranberries cala-se aos 46 anos

Agente da cantora irlandesa confirma “morte súbita” mas não revela a causa da mesma.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Era conhecida pela voz de mezzo-soprano e por estar constantemente a mudar o cabelo – tanto de cor como de tamanho. Dolores O’Riordan, a vocalista da banda irlandesa Cranberries, morreu ontem, num hotel de Londres, Inglaterra, aos 46 anos.



A cantora, que no ano passado tinha cancelado uma tournée europeia por causa de um problema nas costas, estava na capital britânica para uma curta sessão de gravações e a notícia foi confirmada pelo agente.



Em comunicado, o mesmo confirma que a morte foi "súbita" mas não adiantou qualquer causa para a mesma, enquanto os familiares mais próximos de O’Riordan pediram "privacidade neste momento difícil".



Nascida em Limerick, na Irlanda, em 1971, Dolores O’Riordan respondeu a um anúncio de jornal que pedia uma voz para uma nova banda em 1989 e foi escolhida. Nasciam assim os Cranberries, que ao longo dos anos 90 se afirmaram no panorama internacional graças a temas como ‘Zombie’ e ‘Linger’ venderam mais de 40 milhões de discos em todo o Mundo.







Em 2003 fizeram uma pausa, durante a qual a cantora se dedicou a projetos pessoais (ver apoios), e voltaram à ribalta em 2009. O último disco do grupo, ‘Something Else’, é de abril.



Pormenores

Casada durante 20 anos

Dolores casou em 1994 com Don Burton, manager dos Duran Duran, e teve três filhos. Em 2014, ao fim de 20 anos de casamento, divorciaram-se.



Católica e bipolar

De formação católica, a artista devia o nome a Nossa Senhora das Dores. Em 2017, após um incidente a bordo de um avião, revelou que era bipolar.



Uma carreira a solo

Durante o interregno dos Cranberries, Dolores O’Riordan gravou dois discos: ‘Are You Listening?’ (em 2007) e ‘No Baggage’ (2009).