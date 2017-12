Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Xutos & Pontapés mantêm concerto de Ano Novo

Banda ainda não encontrou substituto para Zé Pedro, mas vai atuar em Albufeira.

18.12.17

Os Xutos & Pontapés vão atuar no dia 31 em Albufeira, sem qualquer substituto para o lugar do guitarrista Zé Pedro, que morreu a 30 de novembro, disse à agência Lusa fonte da promotora.



O concerto na passagem de ano naquela localidade algarvia estava marcado há vários meses e os Xutos & Pontapés quiseram honrar o compromisso, disse a mesma fonte, sem adiantar se o grupo rock português vai ou não continuar a existir depois disso.



O espetáculo acontecerá um mês depois da morte do guitarrista Zé Pedro, aos 61 anos, um dos fundadores dos Xutos & Pontapés.



A 13 de janeiro assinalam-se os 39 anos da formação dos Xutos & Pontapés, dia em que, em 1979, atuaram nos Alunos de Apolo, em Lisboa.



O último concerto no qual Zé Pedro participou foi a 04 de novembro no coliseu de Lisboa, que assinalou o fim da digressão deste ano dos Xutos & Pontapés.



Zé Pedro estava doente há vários meses, mas a situação foi sempre mantida de forma discreta pelo grupo, tendo só sido assumida publicamente nessa altura, a propósito do concerto de fim de digressão.



"Puro", de 2014, é o mais recente álbum dos Xutos & Pontapés. Este ano divulgaram os temas "Alepo", cuja letra foi composta com frases da menina síria Bana Alabed, e "Sementes do impossível" para um filme de Joaquim Leitão.



Dos Xutos & Pontapés fazem parte Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui.