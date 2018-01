Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Xutos atraem 70 mil em tributo a Zé Pedro

Concerto começou com o tema 'À Minha Maneira' e terminou com 'Para Sempre'.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 01:30

Milhares de fãs dos Xutos & Pontapés viajaram de todo o País até Albufeira para ver a banda em palco, um mês depois da morte de Zé Pedro. Passavam 23 minutos da meia-noite quando se ouviram os primeiros acordes do tema 'À Minha Maneira', junto à praia dos Pescadores, naquele que foi o primeiro concerto sem o mítico guitarrista, um dos fundadores da banda, que morreu, aos 61 anos, a 30 de novembro de 2017.



Com o recinto esgotado para a celebração da Passagem de Ano, cerca de 70 mil pessoas de todas as idades aguardaram ansiosamente para ouvir a emblemática banda rock. Ao subir ao palco, o agora quarteto foi saudado com os fortes aplausos dos milhares de fãs. "Espero que os Xutos não acabem depois de sofrerem a perda de um dos seus símbolos e que este seja o primeiro de muitos concertos deste ano", referiu Vítor Ramos, que viajou de Lisboa para ver a banda.



"Sempre que posso, não falho um concerto dos Xutos & Pontapés. Fiz cerca de 150 quilómetros, de Sines, para os ouvir. Tinha curiosidade de os ver e acompanhar depois da perda do Zé Pedro", destacou Cláudia Figueiredo, outra das muitas fãs.



Durante uma hora e meia, os Xutos revisitaram alguns dos seus maiores êxitos, finalizando a atuação com 'A Minha Casinha' e 'Para Sempre'.



Fogo de artifício e música encheram praia

A festa da Passagem de Ano em Albufeira começou com um concerto do cantor e produtor AGIR, antes de soarem as doze badaladas e que antecedeu o habitual fogo de artifício que foi lançado junto à praia dos Pescadores.



Mas o concerto mais emotivo estava guardado para os Xutos & Pontapés, naquele que foi o primeiro concerto de 2018 e o primeiro sem o guitarrista Zé Pedro. O areal da praia encheu com milhares de pessoas que escolheram a cidade algarvia para a festa da Passagem de Ano.