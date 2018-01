Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Xutos continuam e têm novo disco e concertos

Morte de Zé Pedro não põe fim à banda. Mas ausência “pesa toneladas”.

Por Miguel Azevedo | 01:30

A notícia que os fãs tanto esperavam chegou finalmente. Passado mais de um mês sobre a morte de Zé Pedro (a 30 de novembro do ano passado, aos 61 anos), Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui anunciaram que os Xutos & Pontapés vão mesmo continuar.

"Não é fácil, a ausência pesa toneladas, sabemos que vai ser diferente, esperamos que seja bom. Com a ajuda de todos a gente não vai parar", afirmou a banda num texto publicado ontem no Facebook.



Para já, os Xutos prometem lançar um novo álbum até ao fim deste ano. "Temos entre mãos as músicas novas, muitas delas com a guitarra do Zé já gravada, estamos a contar com o disco de originais neste ano", refere o comunicado. Neste trabalho estão garantidos três temas gravados antes daquele que viria a ser o derradeiro concertos dos Xutos & Pontapés com Zé Pedro, no Coliseu de Lisboa, a 4 de novembro do ano passado: ‘Sementes do Impossível’, ‘Mar de Outono’ e ‘Duro’. Este último título é uma das possibilidades que tem sido pensada pela banda para o nome do álbum.



Mas, além do novo disco, os Xutos prometem também voltar aos palcos, agora numa formação mais reduzida. A banda tem recebido "alguns convites para atuações especiais de homenagem ao Zé Pedro" e "vários pedidos para concertos" que, garante, vai aceitar.

Recorde-se que, desde a morte do mítico guitarrista, os Xutos & Pontapés subiram ao palco em apenas uma ocasião: na noite de Passagem de Ano, em Albufeira. O espetáculo, que contou com uma assistência de 70 mil pessoas, foi utilizado pelos Xutos para prestar um tributo a Zé Pedro, um dos fundadores do grupo. Durante hora e meia, a formação revisitou alguns dos seus maiores êxitos, como ‘À Minha Maneira’, ‘A Minha Casinha’ ou ‘Para Sempre’.



Nas próximas semanas os Xutos deverão anunciar novas datas e locais de concertos.



13

é o número de álbuns originais já lançados pelos Xutos & Pontapés.O primeiro foi ‘78/82’, em 1982, editado quatro anos após o arranque da banda. O mais recente, ‘Puro’, é de 2014.



Formação original

Os Xutos foram fundados em 1978. E o primeiro concerto data de 13 de janeiro de 1979. A formação original contava com Tim (baixo), Zé Pedro (guitarra), Kalú (bateria) e Zé Leonel (voz). Nos anos seguintes juntaram-se Francis (guitarra), Ricardo Delgado (teclas), João Cabeleira (guitarra solo) e Gui (saxofone).