Xutos prestam tributo a Zé Pedro em Albufeira

Município algarvio espera multidão na praça dos Pescadores para receber o novo ano.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

É a primeira atuação dos Xutos & Pontapés após a morte de Zé Pedro, no último dia de novembro. Quando as doze badaladas anunciarem hoje a entrada em 2018, os quatro membros do grupo subirão ao palco na praça dos Pescadores, em Albufeira. O guitarrista desaparecido não será substituído por ninguém.



"É a melhor homenagem que podemos fazer a Zé Pedro", afirma ao CM Carlos Silva e Sousa, presidente da câmara de Albufeira. "Todas as pessoas estão mobilizadas para celebrarem o Ano Novo com os Xutos & Pontapés", acrescenta o edil.



Agendado há mais de oito meses, o último espetáculo do grupo em 2017 nunca esteve em causa. Todavia, a morte de Zé Pedro deverá agora obrigar os quatro membros a repensar a manutenção da banda. Para já, não há nenhum concerto agendado para o próximo ano.



"Não sabemos como será o futuro", afirma Kabeca Ferreira, agente e porta-voz oficial do agora quarteto. Todavia, há vontade de os autores de ‘Circo de Feras’ continuarem a correr o País de lés a lés, como era desejo de Zé Pedro, mas nada está ainda decidido.



Certo é que a gravação do álbum que sucederá a ‘Puro’, de 2014, está agora parada. Para esse disco foram já registadas as canções ‘Sementes do Impossível’ e ‘Mar de Outono’. Ambos os temas foram tocados no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 4 de novembro, naquela que foi a última atuação da banda com Zé Pedro.