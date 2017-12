Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Xutos regressam sem substituto de Zé Pedro

Grupo vai honrar compromisso assumido ainda em vida do guitarrista e toca na Passagem de Ano em Albufeira.

Por Miguel Azevedo | 19.12.17

Vinte dias depois da morte de Zé Pedro, os Xutos & Pontapés preparam-se para regressar aos palcos e cumprirem aquele que será o primeiro concerto sem o guitarrista fundador do grupo.



Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui começam, de resto, esta semana a ensaiar para o concerto de Passagem de Ano, em Albufeira, concerto esse que há muito já estava marcado na agenda da banda.



Ao que o CM apurou, os Xutos irão apresentar-se em formato quarteto, sem substituto para Zé Pedro, e com João Cabeleira a assumir por inteiro as despesas da guitarra. O regresso aos palcos, no entanto, não significa que a banda já tenha tomado uma decisão quanto à continuidade.



"Os Xutos não gostam de desmarcar concertos e vão cumprir um compromisso que já tinham, mas ainda não tomaram qualquer decisão sobre o futuro", afirmou fonte próxima da banda.



Recorde-se, entretanto, que o grupo já vinha preparando um novo disco ainda em vida de Zé Pedro. Dias antes do espetáculo de 4 de novembro no Coliseu de Lisboa, que acabou por se revelar o último de Zé Pedro, Tim já havia adiantado ao CM que o grupo tinha três temas novos e que o próximo disco deveria seguir muito a linha de ‘Puro’, lançado em 2013.



Entre os novos temas já trabalhados e gravados estão ‘Sementes do Impossível’, ‘Mar de Outono’ e ‘Duro’, sendo que este título até poderia, segundo Tim, ser uma possibilidade para o nome do próximo álbum.