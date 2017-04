You Can’t Win, Charlie Brown no NOS Alive

O que achou desta notícia?







Os portugueses You Can't Win, Charlie Brown atuam a 6 de julho no palco principal do NOS Alive. O novo disco 'Marrow', editado em outubro do ano passado, deverá estar no centro da atuação do sexteto nacional.O festival, que vai já na sua 11ª edição, acontece entre 6 e 8 de julho no Passeio Marítimo de Algés. Depeche Mode, Foo Fighters e The Weeknd são três dos nomes mais sonantes das três dezenas de grupos e artistas já confirmados para o evento.A entrada para 6 de julho custa 59 euros. O passe para três dias e o bilhete diário para 7 e 8 de julho estão já esgotados.