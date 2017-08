Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zambujeira dança ao ritmo do Sudoeste

Crystal Fighters inauguraram o palco principal e conquistaram.

Por Daniela Lapo | 01:30

Ainda eram quatro da tarde e já muitos jovens aguardavam o concerto dos Crystal Fighters. A banda britânica foi a primeira a atuar no palco principal do Sudoeste, e pôs milhares de fãs a dançar.



"Gosto muito da energia deles, das músicas, de tudo. São uma banda espetacular’, diz entusiasmada Carla Santos, que vê pela primeira vez o grupo. A banda, que regressou a Portugal depois de em dezembro ter atuado em Lisboa, tocou alguns dos maiores êxitos de ‘Everything is My Family’, o seu último álbum, de 2016.



Já após o fecho desta edição foi a vez da albanesa Dua Lipa e do rapper norte-americano Lil Wayne, uma estreia em Portugal, tomarem conta da festa.



Coube a Martin Garrix fechar a noite. E o DJ holandês prometia levar a herdade da Casa Branca ao rubro, com milhares de admiradores na plateia.



"É dos melhores da sua geração. É um grande DJ e dá concertos incríveis", confessa ao CM Carla Pinto, fã assumida do artista.



Nos restantes palcos, os ritmos ficaram a cargo de nomes como Valas e GROGnation.



Aldeia cheia ajuda comerciantes locais

Todos os anos a aldeia da Zambujeira do Mar ganha nova vida com a chegada dos festivaleiros. A calma dá lugar à festa, mas quem lá vive diz não se importar. E quem ganha é o comércio. "É muito bom para nós, porque vendemos mais mesmo com as ofertas dentro do festival’, confessa Jorge Ramos, um comerciante local, ao CM.