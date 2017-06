Jogadores estão todos disponíveis no treino de Portugal

Após o duelo com os 'aztecas', Portugal defronta a anfitriã Rússia, a 21 de junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.



A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial2018, que vai acontecer igualmente na Rússia, arranca este sábado e termina a dois de julho.



O Portugal-México, que marca a estreia absoluta da seleção nacional na Taça das Confederações, está agendado para as 18h00 locais (16h00) de domingo e terá arbitragem do argentino Néstor Pitana.Após o duelo com os 'aztecas', Portugal defronta a anfitriã Rússia, a 21 de junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial2018, que vai acontecer igualmente na Rússia, arranca este sábado e termina a dois de julho.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A seleção portuguesa de futebol realizou este sábado o treino de adaptação ao relvado do Arena Kazan, palco do encontro de domingo com o México, da Taça das Confederações, com Fernando Santos a contar com todos os jogadores.Nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, o selecionador português trabalhou com os 23 convocados e, caso não haja alguma baixa de última hora, terá todos disponíveis para o duelo com os mexicanos.Nesse período, os jogadores efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, quase sempre com a presença da bola.