Portugal é cabeça de série e evita maiores 'tubarões' nos grupos do Mundial

Equipas como Rússia, Alemanha, Brasil, Argentina, Bélgica, Polónia e França ficam fora do caminho.

Por Lusa | 09:02

Portugal vai ser cabeça de série no sorteio do Mundial de futebol de 2018, a 1 de dezembro, e, como tal, sabe que não defrontará Rússia, Alemanha, Brasil, Argentina, Bélgica, Polónia e França na fase de grupos.



Os potes são elaborados tendo em conta o 'ranking' da FIFA de 16 de outubro, no qual o conjunto campeão europeu em título surge no terceiro lugar, apenas atrás germânicos e brasileiros.



Apesar da posição privilegiada que ocupará no sorteio do Kremlin, em Moscovo, a seleção comandada por Fernando Santos poderá ter companhia de peso, nomeadamente proveniente do Pote 2, composto por Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia.



No Pote 3, ainda surgem três formações do 'velho continente', todas nórdicas (Dinamarca, a estreante Islândia e a Suécia), mais Costa Rica, Tunísia, Egito, Senegal e o Irão, conjunto comandado pelo treinador português Carlos Queiroz.



A europeia Sérvia encabeça, por seu lado, o Pote 4, que inclui ainda Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita.



A fase final do Mundial de futebol de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.



- Constituição dos potes para o sorteio da fase final do Mundial de futebol de 2018:



Pote 1



Rússia (anfitriã)



Alemanha (1.º lugar do 'ranking' da FIFA de 16 de outubro)



Brasil (2.º)



PORTUGAL (3.º)



Argentina (4.º)



Bélgica (5.º)



Polónia (6.º)



França (7.º)



Pote 2



Espanha (8.º)



Peru (10.º)



Suíça (11.º)



Inglaterra (12.º)



Colômbia (13.º)



México (16.º)



Uruguai (17.º)



Croácia (18.º)



Pote 3



Dinamarca (19.º)



Islândia (21.º)



Costa Rica (22.º)



Suécia (25.º)



Tunísia (28.º)



Egito (30.º)



Senegal (32.º)



Irão (34.º)



Pote 4



Sérvia (38.º lugar)



Nigéria (41.º)



Austrália (43.º)



Japão (44.º)



Marrocos (48.º)



Panamá (49.º)



Coreia do Sul (62.º)



Arábia Saudita (63.º)