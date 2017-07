Luís Filipe Vieira desvaloriza as acusações face aos e-mails ou bruxos.

09.07.17

Luís Filipe Vieira, reforçou, este domingo que a única preocupação é o Benfica, desvalorizando temas como e-mails ou bruxos.

O presidente do Benfica apelou à união dos adeptos: "Preocupem-se sempre com o Benfica, deixem os outros falar! O importante para nós chama-se Benfica e não vale a pena falar de e-mails ou bruxos", disse Luís Filipe Vieira, num almoço realizado este domingo.



Vieira frisou que "os resultados desportivos são importantes", mas deixou claro que, "paralelamente a isso", o Benfica também tem de "ter sempre resultados positivos" em termos económicos e financeiros.

Ganhar o penta é um dos objetivos do Sport Lisboa e Benfica e Luís Filipe Vieira diz que o que é preciso é continuar com determinação e com a mesma ambição da época passada, não esquecendo o respeito por todos os adversários do clube encarnado.



No almoço deste domingo, o presidente do Benfica disse ainda: "Chegámos onde chegamos graças ao sacrifício das pessoas das Casas do Benfica e das suas famílias."

Vieira falou também de novidades. A construção de um colégio é um dos desejos do presidente. "Queremos fazer um colégio com o nome Benfica, internacional, com 800 alunos, onde todos os jovens do Seixal possam lá estudar", referiu.



"Queremos mais sete campos no Seixal. Tudo depende de conseguirmos adquirir um terreno. Se o conseguirmos, o Seixal vai duplicar", avançou.