Sporting e FC Porto abrem a 19.ª jornada da I Liga

Confronto entre leões e dragões na Taça da Liga condiciona 20ª jornada.

Por Lusa | 17:40

O Sporting e o FC Porto, frente a Vitória de Setúbal e Tondela, respetivamente, vão inaugurar a 19.ª jornada da I Liga, anunciou esta segunda-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



No comunicado com as alterações, os sadinos recebem os 'leões' pelas 19h00 do dia 19 de janeiro, sendo que, duas horas depois, os 'azuis e brancos' recebem no Dragão o Tondela.



Além da 19.ª jornada, a LPFP anunciou também as alterações para a 20.ª, com realce para os encontros que envolvem 'dragões' e 'leões', que vão se defrontar para as meias-finais da Taça da Liga.



Com jogos marcados para as 21h00 de quarta-feira (31 de janeiro), o semifinalista derrotado na 'final four' da Taça da Liga verá o seu jogo antecipado para a mesma hora do dia anterior (terça-feira, 30 de janeiro).



Jogos das 19.ª e 20.ª jornadas:





- Sexta-feira, 19 jan:



Vitória de Setúbal - Sporting, 19:00 (Sport TV)



FC Porto - Tondela, 21:00 (Sport TV)



- Sábado, 20 jan:



Marítimo - Belenenses, 16:00 (Sport TV)



Benfica - Desportivo de Chaves, 18:15 (BTV)



Portimonense - Sporting de Braga, 20:30 (Sport TV)



- Domingo, 21 jan:



Desportivo das Aves - Paços de Ferreira, 16:00 (Sport TV)



Feirense - Moreirense, 16:00 (Sport TV)



Rio Ave - Boavista, 18:00 (Sport TV)



Vitória de Guimarães - Estoril, 20:15 (Sport TV)



Programa da 20.ª jornada:



- Segunda-feira, 29 jan:



Paços de Ferreira - Feirense, 19:00 (Sport TV)



Portimonense - Rio Ave, 19:00 (Sport TV)



Belenenses - Benfica, 21:00 (Sport TV)



- Terça-feira, 30 jan:



Sporting de Braga - Desportivo das Aves, 19:00 (Sport TV)



Estoril - Tondela, 19:00 (Sport TV)



- Quarta-feira, 31 jan:



Boavista - Marítimo, 19:00 (Sport TV)



Desportivo de Chaves - Vitória de Setúbal, 19:00 (Sport TV)



(*) Sporting - Vitória de Guimarães, 21:00 (Sport TV)



(*) Moreirense - FC Porto, 21:00 (Sport TV)



(*) O jogo que envolve o semi-finalista derrotado na meia-final da Taça da Liga, FC Porto ou Sporting, é antecipado para as 21:00 de terça-feira (30 jan).