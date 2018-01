Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

100 milhões por Cristiano Ronaldo

Jogador ficaria a ganhar 50 milhões/ano em Inglaterra.

Por Mário Pereira | 08:51

A eventual venda de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, notícia que ganha corpo a cada dia que passa sem que haja desmentidos por parte do jogador ou dos clubes, implica o pagamento de uma verba na ordem de 100 milhões de euros ao Real Madrid.



O número é avançado pelo jornal espanhol ‘AS’, o mesmo que deu conta da insatisfação que o internacional português sente nos ‘merengues’ e da sua vontade de mudar de ares.



Há outro número importante nesta equação: o salário de Ronaldo. Sempre de acordo com o ‘AS’, CR7 passaria a cobrar neste seu regresso a Manchester 50 milhões de euros por ano. Ou seja, o mesmo que cobra Messi no Barcelona depois da recente revisão de contrato.



No fundo, esta parece ser a causa da alegada insatisfação de Ronaldo em Madrid. O jogador português quer ganhar de acordo com o estatuto de melhor jogador do mundo, situação ratificada pela ainda fresca atribuição do galardão da FIFA e pela Bola de Ouro, ambos pela quinta vez.



Neste momento, aufere 21 milhões de euros, longe da já referida verba paga pelo Barça a Lionel Messi e pelo PSG a Neymar (36 milhões de euros). Ainda de acordo com notícias vindas de Espanha, CR7 gostava que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, mostrasse mais vontade de renegociar o contrato vigente, que é válido até 2021.



Pior que isso, circulam informações de que Pérez terá dado carta branca a Jorge Mendes, empresário de CR7, para apresentar propostas (de outros clubes), tendo em vista a saída. Uma situação que contribui ainda mais para o desejo de mudança de Ronaldo.