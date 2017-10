Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

12 milhões da champions antecipados em Abril

Em Junho, a SAD tinha antecipado mais de 59 milhões de euros.

Por Hugo Real | 01:30

A época passada ainda não tinha terminado e a FC Porto SAD já estava a receber o prémio de apuramento para a Liga dos Campeões de 2017/18. Contudo, quem o pagou não foi a UEFA. Ou seja, a sociedade presidida por Jorge Nuno Pinto da Costa recorreu aos seus habituais parceiros, o banco alemão Internationales Bankhaus Bodensee, para receber, em abril (embora matematicamente o apuramento direto só ter sido confirmado em maio), os 12 milhões de euros pela entrada na fase de grupos da prova milionária, que apenas começou a disputar em setembro.



O relatório e contas da FC Porto SAD, enviado à CMVM, revela que a operação foi feita com uma taxa de juro fixa de 5,93%, o que significa que este contrato de factoring (bancos ou outras instituições financeiras antecipam uma receita garantida das empresas, e depois recebem esse valor acrescido de uma taxa de juro) obrigou ao pagamento de um juro de 712 mil euros.

Entretanto, este contrato já deve estar saldado, já que o mesmo documento apontava a data de vencimento para setembro deste ano, com o pagamento a ser efetuado com as verbas recebidas da UEFA pelo mencionado acesso à fase de grupos.



De referir ainda que os dragões usam com regularidade o factoring . No final da época passada, tinham nove contratos em vigor, seis dos quais com os alemães do Bankhaus Bodensee. No total, em junho, a SAD tinha antecipado receitas através deste mecanismo de 59,4 milhões, mais 17,9 milhões do que no mesmo mês da época anterior.