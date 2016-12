Marítimo vence Feirense com 'bis' de Maurício

O que achou desta notícia?







O Marítimo recebeu e venceu esta segunda-feira o Feirense por 2-0, com um 'bis' do defesa-central brasileiro Maurício, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol.O central 'canarinho', que já tinha apontado um golo na vitória da equipa insular sobre o Benfica por 2-1, anotou os seus dois tentos ainda na primeira parte, aos 23 e 40 minutos.Com esta vitória, o Marítimo sobe provisoriamente ao sétimo posto com 20 pontos, enquanto a equipa de Santa Maria da Feira conserva o penúltimo lugar com 11.