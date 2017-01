Novo reforço do Benfica já está em lisboa

Em 2016, Hermes participou em 20 jogos para todas as competições e marcou dois golos.



Uma das maiores preocupações com o defesa brasileiro é a sua condição física. O atleta não joga desde 29 de junho do ano passado e por não ter renovado com o Grémio foi posto à parte do plantel principal. Uma situação semelhante à de André Carrillo, no Sporting, que acabaria por ingressar no Benfica.Em 2016, Hermes participou em 20 jogos para todas as competições e marcou dois golos.

O lateral-esquerdo Marcelo Hermes chegou ontem de manhã a Lisboa para representar o Benfica. O brasileiro de 22 anos é a cara nova no plantel orientado por Rui Vitória. O jogador, após realizar todos os exames médicos, vai assinar contrato com as águias para as próximas cinco temporadas e meia.Na chegada ao aeroporto Humberto Delgado, Hermes não prestou quaisquer declarações aos jornalistas. Proveniente do Grémio de Porto Alegre, esta é a sua primeira experiência fora do Brasil. O defesa chega a custo de zero, uma vez que o seu contrato com o clube brasileiro terminou em dezembro. Forte na cobrança de livres, Hermes é um lateral rápido, evoluído tecnicamente e com grande margem de progressão.OBenfica ganha, assim, mais uma alternativa para o lado esquerdo da defesa, onde já estão Grimaldo e Eliseu. Esta pode ser uma aposta dos encarnados para preparar uma eventual saída do espanhol, que tem sido alvo de cobiça dos grandes clubes europeus. Se não estivesse lesionado, Grimaldo poderia mesmo abandonar o clube da Luz ainda neste mês.