Portugal mantém oitavo lugar no ranking da FIFA

Top 10 do 'Ranking' da FIFA, a 12 de janeiro:



1. Argentina, 1.634 pontos.

2. Brasil, 1.544.

3. Alemanha, 1.433.

4. Chile, 1.404.

5. Bélgica, 1.368.

6. Colômbia, 1.345.

7. França, 1.305.

8. Portugal, 1.229.

9. Uruguai, 1.187.

10. Espanha, 1.166.



Entre os países lusófonos, a Guiné-Bissau manteve-se em 68.ª, Cabo Verde subiu de 80.º para 79.º, Moçambique ganhou um posto, para 106.º, ao contrário de Angola, que baixou de 143.º para 144.º, tendo-se mantido São Tomé e Príncipe (153.º) e Timor-Leste (191.º).

A seleção portuguesa, campeã europeia de futebol, iniciou 2017 no oitavo lugar do 'ranking' da FIFA, divulgado esta quinta-feira pelo organismo regulador da modalidade, que continua a ser liderado pela Argentina.A lista não sofreu alterações entre os 10 primeiros classificados desde a última atualização, em dezembro, com a Argentina no primeiro lugar do 'pódio', imediatamente à frente do Brasil e da Alemanha, campeã mundial em exercício.A Suíça continua a ser o mais bem classificado dos cinco adversários de Portugal no grupo B da fase de qualificação europeia para o Mundial2018, mantendo-se no 11.º lugar, enquanto a Hungria é 26.º, as Ilhas Faroé e Letónia subiram um lugar, para 82.º e 110.º, e Andorra permanece em 203.º.