A dupla maravilha

Jonas, que esteve lesionado durante quase metade da temporada, regressa agora à competição e mostra que mantém a veia goleadora. Mitroglou agradece a chegada do companheiro, porque com ele ao lado beneficia e também marca mais. Os dois formam a dupla perfeita no ataque da equipa.

Jonas e Mitroglou formaram dupla titular no ataque do Benfica, em jogos da Liga, pela primeira vez nesta época, em Guimarães. Aconteceu no passado fim de semana, na anterior jornada da competição, e os encarnados venceram por 2-0. Cada um deles marcou um golo, naquele que foi um registo paradigmático da produção ofensiva da equipa da Luz. Com eles lado a lado, o Benfica vale mais. É a prática que o mostra e os números que o confirmam.O ensaio para esse jogo em Guimarães tinha sido feito dias antes, na Taça da Liga, frente ao Vizela, no Estádio da Luz. O Benfica ganhou por 4-0 e Jonas e Mitroglou, após uma ausência enquanto dupla que durava desde o primeiro jogo oficial da época (Supertaça com o Sp. Braga, vitória por 3-0) valeram três golos: dois para o brasileiro, um para o grego. Os dois, quando se juntam acrescentam. E sobem as respetivas produções individuais.A parceria está formada desde o início da época passada, ou seja, desde a chegada de Rui Vitória ao Benfica. Atuaram no mesmo jogo em 49 ocasiões, desde então, e quando isso aconteceu, marcaram, em conjunto, 64 golos. Contributos primordiais para o título conquistado na época passada e, em parte, para a liderança destacada nesta altura (jogo de Guimarães dilatou a vantagem). Neste universo de encontros, houve 13 partidas em que marcaram os dois no mesmo jogo. Aconteceu nesta temporada nos já citados encontros com o V. Guimarães (Liga) e Vizela (Taça da Liga), e em mais onze ocasiões na época anterior.