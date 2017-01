Real Madrid eliminado da Taça do Rei

O Real Madrid foi esta quarta-feira eliminado da Taça do Rei pelo Celta de Vigo nos quartos-de-final da prova, não conseguindo melhor que um empate 2-2 no estádio dos Balaídos.



Cristiano Ronaldo voltou aos golos de livre direto, mas isso não chegou para anular a vantagem galega da primeira mão (2-1), pelo que a equipa treinada pelo argentino Manuel Berizzo avança para as meias-finais, com um agregado de 4-3 em golos.



Nas meias-finais já estava o Alavés e hoje juntaram-se ainda o Celta e o Atlético de Madrid, que empatou 2-2 no campo do Eibar, mais do que suficiente para manter o avanço de 3-0 do primeiro jogo. O quarto semifinalista só será conhecido na quinta-feira, após o FC Barcelona-Real Sociedad (vantagem de 1-0 para os catalães).









Em Vigo, o Real Madrid apresentou-se sem alguns jogadores essenciais, como Pepe, Bale, James, Varane, Modric e Carbajal, sabendo que tinha de marcar pelo menos dois golos para se apurar.Zidane decidiu arriscar e optou por uma defesa de três elementos apenas, o que não funcionou em termos ofensivos e, por outro lado, abriu muitas 'brechas' na defesa.Mais uma vez, os 'merengues' podem queixar-se de algum azar, já que o primeiro dos golos do Celta é um autogolo, com o corte infeliz de Danilo, aos 44 minutos.Cristiano Ronaldo, que atirara ao poste aos 26, relançou as esperanças do Real aos 62 minutos. Ainda havia cerca de meia hora de jogo e mais um golo forçava o prolongamento.O Real Madrid manteve o ascendente no jogo e até teve ocasiões para se adiantar, só que 'abrindo' muito o caminho para o contra-ataque adversário, vindo a sofrer o 2-1 aos 85 minutos, pelo dinamarquês Daniel Wass.A equipa da casa sofreu depois um susto ao 90 minutos, com o cabeceamento de Lucas Vazquez para o empate. Mas, no tempo de descontos, não se registaram mais alterações.Em Eibar, bastou ao Atlético de Madrid acelerar um pouco na segunda parte para manter o seu adversário a distância considerável.Gimenez, aos 49, e Juanfran, aos 85, marcaram pelo Atlético, enquanto que pelo Eibar - hoje com o português Bebé na equipa - apontaram os golos Enrich, aos 73, e Pedre Léon, aos 80.

