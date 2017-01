Gonçalo Guedes já treinou em Paris e recebeu visita de Valdo

Na quarta-feira, o antigo avançado português Pauleta, segundo melhor marcador da história do PSG e agora diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para as seleções jovens, afirmou que o internacional português "é um grande talento, tem belas qualidades físicas e é muito dotado fisicamente".



"Ele tem todas as qualidades para se impor em Paris. Aqui, ele vai crescer e progredir", acrescentou o antigo internacional luso. "Está há duas épocas na primeira equipa do Benfica. Participou na Liga dos Campeões, isso quer dizer que tem qualidade. Cabe-lhe demonstrar o seu valor e ter paciência. O Gonçalo ainda é jovem e a sua margem de progressão é importante", sublinhou.



Aos 20 anos, o avançado natural de Benavente assinou pelo Paris Saint-Germain até 2021, após ter cumprido toda a sua formação no Benfica, clube no qual se estreou na equipa principal na época 2014/15, sob o comando de Jorge Jesus.



Já sob a orientação de Rui Vitória, ganhou espaço no 'onze', tendo marcado 11 golos em 68 presenças, e chegou à seleção portuguesa, contando duas internacionalizações.



Em abril de 2015, Gonçalo Guedes tinha prolongado o seu contrato com o Benfica, até junho de 2021, acordando uma cláusula de 60 milhões de euros.



O futebolista português Gonçalo Guedes fez hoje o primeiro treino individual pelo Paris Saint-Germain, um dia depois de oficializada a sua transferência do Benfica, e recebeu a visita do brasileiro Valdo, antigo jogador que passou pelos dois clubes.Segundo o PSG, o extremo de 20 anos, cuja transferência rendeu ao Benfica 30 milhões de euros, conheceu o Centro de Treino Ooredoo e alguns dos seus novos companheiros, antes de se deparar com uma cara conhecida, a de Valdo, que lhe fez uma visita surpresa."Conheço Gonçalo desde que ele era pequeno, porque tive uma casa perto da dos seus pais em Portugal. Estou confiante na sua carreira. Desde criança, ele era diferente dos outros jogadores, porque corria muito depressa com bola. Tenho a certeza de que ele vai triunfar aqui em Paris", afirmou Valdo, citado no site oficial do clube campeão de França.