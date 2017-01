FC Porto a um ponto do Benfica

Com o decorrer do tempo, o Estoril afinou posições na defesa e a partida passou por um novo período em que não atava nem desatava. No minuto 66, Nuno substituiu os apagados Herrera e Óliver por Corona e Rui Pedro. Corona foi para a direita, Rui Pedro juntou-se a André Silva e Brahimi fixou-se na esquerda. O FC Porto melhorou um pouco, mas continuava com problemas no último passe e no remate. Até que Brahimi tirou da cartola um passe vertical para André Silva.Moreira saiu em desespero e derrubou o seu adversário. Manuel Oliveira não hesitou e marcou penálti, que André Silva converteu no 1-0. O Estoril subiu um pouco as linhas e sofreu o 2-0: lançado por André Silva, na esquerda, Corona fintou João Afonso e bateu Moreira. Momentos depois, o Estoril ganhou um livre na esquerda. Mattheus meteu na área, Rui Pedro falhou o corte e Dankler, com um bom remate, reduziu para 1-2 (Casillas ficou a olhar para a bola).-----O segundo golo do FC Porto no Estoril foi uma obra-prima de Corona: recebeu a bola de André Silva, entrou na área, sentou João Afonso, olhou para Moreira, temporizou o remate e atirou cruzado para o fundo das redes dos canarinhos.Os adeptos do FC Porto portaram-se mal no Estoril, ao atirarem vários petardos para a área do Estoril. Um caiu perto de Moreira. A disciplina da FPF tem de mostrar que o futebol não pode ter energúmenos nas bancadas. Tem de mostrar mão pesada.Manuel Oliveira errou ao não marcar um penálti por dois puxões seguidos de Diogo Amado na camisola de André Silva (53’). Mostrou amarelos que não se justificavam e deixou outros por exibir. Acertou no golo anulado ao FC Porto: Rui Pedro estava fora de jogo.André SilvaEsteve nos dois golos dos azuis-e-brancos. Marcou de penálti (bola para um lado, Moreira para o outro) e assistiu o mexicano Corona no 2-0.Casillas – Tarde/noite descansada. Sem culpas no golo.Maxi – Pouco trabalho a defender. Nada de relevante no ataque.Marcano – Sem nada para fazer durante a maior parte do tempo.Felipe – Desperdiçou um golo à frente da baliza. Sem trabalho a defender.Alex Telles – Bom livre para Felipe desperdiçar. Pouco acutilante no ataque.Danilo – Muito trabalho a destruir. Pouca imaginação a construir e falta de pontaria na finalização.Herrera – Jogo fraco. Bem substituído.Óliver – Passou despercebido e foi tomar banho mais cedo.André – Lutou muito durante os 95 minutos.Diogo Jota – Passou ao lado do jogo.Brahimi – Muitas fintas. Algumas saíram bem e deram boas jogadas ofensivas. Grande passe para André Silva no lance do penálti de Moreira.Corona – Um grande golo, numa atuação em que deu algum trabalho à defesa canarinha.Rui Pedro – Mexido. No minuto 80, tirou um defesa da frente e rematou um tudo ou nada por cima.