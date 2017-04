Benfica e Guimarães procuram confirmar vantagem nas 'meias' da Taça de Portugal

Com apenas três triunfos em 29 jogos no terreno do Benfica -- nas longínquas décadas de 40 e 50 do século passado, os 'canarinhos' perderam nas três visitas às 'águias' para a Taça de Portugal, sendo sido sempre goleados.O Benfica tem 25 Taças de Portugal, enquanto o Estoril-Praia apenas por uma vez chegou à final, em 1944, quando foi goleado pelos 'encarnados', por 8-0.Os 'encarnados' chegam a este encontro depois de terem empatado em casa com o FC Porto (1-1), na 27.ª jornada da I Liga, mantendo um ponto de avanço sobre os 'dragões'.Vencedor em 2012/13 e cinco vezes finalista vencido, o Vitória de Guimarães ficou mais perto de regressar à final da Taça de Portugal, depois de vencer em casa o Desportivo de Chaves, por 2-0, com dois golos de Hernâni (10 e 77 minutos).Na terça-feira, os flavienses tentam recuperar da desvantagem e chegar pela segunda vez à final, depois de terem sido derrotados pelo FC Porto (2-1) em 2009/10.Antes desta temporada, as duas equipas nunca se tinham encontrado na Taça de Portugal e, em casa, o Desportivo de Chaves apenas venceu três vezes os vimaranenses, que já bateram fora os flavienses oito vezes, a última das quais no derradeiro embate, por 1-0, em 2007, quando as duas equipas estavam na II Liga.