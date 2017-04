Chapecoense vence Atlético Nacional, quatro meses após acidente aéreo

O Atlético Nacional já tinha vencido a Taça Libertadores, a principal competição de futebol da América do Sul, o que lhe garantiu a presença na Supertaça, mas também atingiu a final da Taça Sul-Americana, a segunda prova continental, na qual devia ter defrontado a Chapecoense.Em 29 de novembro, 19 futebolistas da equipa brasileira morreram num acidente perto de Medellin, quando o avião a caiu por falta de gasolina: a aeronave transportava 77 pessoas, sendo que 71 faleceram.A Chapecoense tem-se reconstruído com novos futebolistas e patrocinadores, embora os familiares das vítimas estejam ainda a ser penalizados pela falta de compensação financeira pelas suas perdas.O clube brasileiro precisou de uma autorização especial para receber o desafio, já que o seu estádio, o Arena Conda, alberga apenas 22.000 espetadores, quando as regras da CONMEBOL definem que as finais continentais devem ser realizadas em recintos com um mínimo de 40.000 lugares.A CONMEBOL declarou que os 200.000 habitantes de Chapecó desejam "pagar na sua própria cidade um tributo especial ao Atlético Nacional pelas suas ações de solidariedade e apoio oferecido à equipa na altura do acidente".