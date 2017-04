Final da Taça de Portugal contará oficialmente com recurso ao video-árbitro

"Ao contrário do que sucedeu nos nove jogos anteriores testados em Portugal, desta vez o árbitro de campo vai mesmo comunicar com os dois árbitros que estarão a visionar as imagens em direto do jogo", explica a FPF.O organismo explica que, até agora, "o sistema de comunicação em tempo real entre VAR [Video Assistant Referee] e árbitro de campo só tinha sido utilizado em três partidas de preparação (Itália-França e Itália-Alemanha em 2016, ambos 'semi live', e, mais recentemente, o França-Espanha".A FPF recorda que no França-Espanha "um golo francês foi anulado e outro espanhol foi validado, em duas decisões com recurso ao vídeo-árbitro"."Confirmado este novo passo em frente, o Conselho de Arbitragem da FPF procederá à realização, com os órgãos de comunicação social, de 'workshops' sobre os limites da utilização do vídeo-árbitro, para garantir que os adeptos terão acesso a informação", realça a FPF.O Conselho de Arbitragem realizará, também, "sessões de esclarecimento junto dos dois clubes finalistas, com o propósito de informar sobre os limites da utilização do vídeo-árbitro".