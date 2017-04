Lewis Hamilton vence Grande Prémio de Fórmula 1 da China

Depois de um início com vários percalços, Sebastian Vettel terminou em segundo lugar, 6,2 segundos atrás do piloto da Mercedes.Max Verstappen, da Red Bull, recuperou da 16.ª posição na grelha de partida e terminou em terceiro lugar, 45,2 segundos depois de Hamilton, após uma disputa empolgada com o seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo, na última volta.Ricciardo concluiu na quarta posição, seguido por Kimi Raikkonen (Ferrari) em quinto e Valtteri Bottas (Mercedes) em sexto.Carlos Sainz (Toro Rosso) concluiu em sétimo, enquanto Fernando Alonso (McLaren-Honda) teve de abandonar a corrida por problemas mecânicos.Em oitavo ficou Kevin Magnussen (Haas), seguindo-se o Sergio Pérez e Sebastian Ocon (ambos da Force India).A terceira prova deste Mundial de Fórmula 1 é o Grande Prémio do Bahrein, que vai disputar-se no próximo domingo, no circuito de Sakhir.