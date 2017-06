José Gonçalves vence quarta etapa do Ster ZLM e veste camisola amarela

Embora o pelotão da prova holandesa, que este sábado teve uma chegada na Bélgica, tenha 'condenado' esse ataque, o português voltou a tentar 20 quilómetros depois, já com a companhia de de Plus, com o duo a segurar a vantagem até final.Gonçalves foi mais forte no 'sprint', tendo arrancado primeiro sem que o belga tenha conseguido responder, e arrebatou a 'amarela' a Roglic, aproveitando as bonificações de tempo da vitória para saltar da 17.ª posição para a liderança."Sinto-me muito bem. Trouxe a boa forma do 'Giro'. Acho que a nossa equipa é muito boa e forte. Hoje, foi a todo o gás. Tentei ir sozinho perto do fim e consegui ganhar. Estou muito feliz por vestir esta camisola e vamos fazer tudo o que pudermos para a defender no último dia", disse o ciclista, de 28 anos, no final da 'etapa rainha' do Ster ZLM.O ciclista natural de Barcelos, que este ano terminou a Volta a Itália na 60.ª posição, assegurou uma das mais importantes vitórias da carreira e a primeira do ano, depois de em 2016 ter vencido a Volta à Turquia e uma etapa da Volta a Portugal.Roglic está agora a oito segundos do português, na segunda posição, e Plus a 10, mas a última etapa, com um traçado plano de 181 quilómetros, terminando em Oss, não deve promover alterações na geral, uma vez que a chegada deverá acontecer em pelotão compacto, ideal para os 'sprinters'.