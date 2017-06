FC Porto começa a pré-época a três de julho

O jogo de apresentação aos sócios está marcado para 30 de julho, frente aos espanhóis do Deportivo da Corunha.



O FC Porto anunciou este domingo que vai iniciar a pré-época de futebol a 03 de junho, seguindo, 15 dias depois, para o México, onde disputará a Supercopa Tecate.Nesto torneio particular, o FC Porto vai defrontar os mexicanos do Cruz Azul (17 de julho) e Chivas Guadalajara (19 de julho).Depois da participação na Supercopa Tecate, o FC Porto visita, a 23 de julho, o Vitória de Guimarães, para mais um particular, no Estádio Afonso Henriques.