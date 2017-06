Florentino Perez acredita na inocência de Cristiano Ronaldo

Lado ‘B’ dos campeões mundiais chegou e sobrou para a Austrália, mas as falhas de Leno na baliza trouxeram emoção ao jogo.

Guarda-redes alemão casou-se com a namorada de longa data numa cerimónia privada e partilha história de amor.

Cristina Morales namora com Gary Medel há mais de quatro anos.

Futebol

Cabo-verdiano está no Spartak de Moscovo e trabalhou com o técnico no Sp. Braga.