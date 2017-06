Bruno de Carvalho cumpre "sonho" com a inauguração do Pavilhão João Rocha

No discurso de abertura do Pavilhão João Rocha, o líder 'leonino' lembrou os 13 anos em que as modalidades saltaram entre diferentes localizações longe de Alvalade e as inúmeras "promessas" de surgir uma nova casa para as modalidades ao longo desse tempo, agradecendo agora aos adeptos que ajudaram a financiar a obra através da 'Missão Pavilhão'."Passarem 13 anos e vários pavilhões nasceram. Em promessas. Durante todo esse tempo, jogámos fora da nossa casa, apesar de sermos bem tratados. Mas hoje, 15 anos depois de inaugurar a Academia, a casa do futebol, inauguramos hoje a casa das modalidades. Sabemos que sem os 22.956 sportinguistas que contribuíram esta obra não seria possível", reconheceu.Além dos recados para o fundo de investimento Doyen, com quem teve um diferendo, Bruno de Carvalho não deixou também passar em claro a recente polémica em torno de uma conversa 'em off' com jornalistas e que acabou por vir a público através de uma gravação áudio."Sei que hoje há gravadores, portanto, ninguém se preocupe que não vai ficar chocado", atirou o presidente do Sporting, logo na abertura da sua intervenção.O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, discursou também no Pavilhão João Rocha para exaltar o "momento histórico" na vida do Sporting e elogiou a funcionalidade e modernidade do novo espaço."Depois de década e meia de afastamento, as modalidades do Sporting estão de regresso a casa. Parabéns ao Sporting e a todos os sportinguistas. Com a inauguração do pavilhão, estamos a ser testemunhas de que os sonhos se concretizam", afirmou.O autarca lisboeta deixou ainda uma palavra de reconhecimento a Bruno de Carvalho, ao recordar o contexto adverso em que foi lançada a ideia para o desenvolvimento da obra."Em 2013, com o país em recessão e as finanças do clube nas primeiras páginas, deixo uma palavra de especial reconhecimento a Bruno de Carvalho nesta notável obra que perdurará. Só a sua perseverança e a sua determinação é que tornaram possível esta obra", concluiu.