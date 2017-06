FC Porto na final da Taça de hóquei em patins

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O FC Porto viu este sábado confirmada a sua presença na final da Taça de Portugal de hóquei em patins, depois de o Benfica ter cumprido a ameaça de não estar presente na 'final four'.Na sexta-feira, os 'encarnados' anunciaram que não iriam estar em Gondomar, em protesto com o estado da modalidade e com uma alegada dualidade de critérios contra o clube.O FC Porto, seguindo os regulamentos, esteve no pavilhão de Gondomar, tal como a equipa de arbitragem, que esperou cerca de 15 minutos para confirmar a vitória dos 'dragões', que vão defrontar no domingo o Sporting de Tomar, que afastou a Física, por 3-1.