Sporting goleia Sporting de Braga e fica a um triunfo do título de futsal

O Sporting ficou este sábado a uma vitória de conquistar o campeonato português de futsal, ao golear em casa o Sporting de Braga, por 6-1, no terceiro de cinco encontros da final.Com a final empatada a um triunfo, os 'leões' recolocaram-se em vantagem com golos de Merlim (09 e 28 minutos), Diogo (17 e 21), Dieguinho (19) e Pedro Cary (30), tendo Eli Júnior (27) reduzido para os minhotos.Na terça-feira, os dois clubes voltam a defrontar-se em Braga, com um possível encontro decisivo a estar marcado para sexta-feira, novamente no recinto dos 'leões'.