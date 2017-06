Leonardo Jardim recebido com "grande honra" por presidente do Governo madeirense

"A circunstância de ter sido campeão em França, depois de uma brilhante carreira de treinador, é motivo de orgulho para a região da Madeira", referiu, salientando que "todos os madeirenses" estão do lado do treinador.



Leonardo Jardim retribuiu o agradecimento e reforçou o papel determinante do Governo regional no início da sua carreira no futebol.



"É o reconhecer do trabalho, que começou aqui na Madeira, e não posso esquecer o projeto desportivo que o Governo regional teve na primeira fase da minha vida. Fico extremamente satisfeito que o Governo reconheça também o trabalho de outros madeirenses que fazem parte da equipa técnica", afirmou.



Aos 42 anos, o técnico do Mónaco salientou a evolução vivida na região antes de singrar a nível nacional e internacional.



O treinador de futebol Leonardo Jardim foi esta quarta-feira recebido pelo presidente do Governo regional madeirense, Miguel Albuquerque, que vai homenagear o técnico do Mónaco sábado, no dia da Madeira."É uma grande honra receber o nosso conterrâneo Leonardo Jardim, que vai ser homenageado no próximo sábado, com a condecoração honorífica da Região Autónoma da Madeira, como exemplo de excelência que foi, é e continuará a ser", foram as palavras proferidas pelo presidente na Quinta Vigia.O sucesso do treinador foi visto como uma "promoção direta" da ilha, pelo reconhecimento no território francês.