Sporting confirma análise positiva ao meio-fundista Hélio Gomes

Corredor fica automaticamente suspenso de competir e já não poderá ser 'trunfo' para a equipa de Alvalade no Nacional de clubes, nos dias 22 e 23.

Por Lusa | 13.07.17

O Sporting confirmou esta quinta-feira, através de comunicado, a análise positiva ao seu atleta Hélio Gomes, corredor de meio-fundo e fundo, habitualmente utilizado em pista nas provas de 1.500 e 3.000 metros.



"O Sporting Clube de Portugal e o atleta Hélio Gomes foram notificados de uma análise positiva no dia 11 de julho de 2017", refere o comunicado, que assim confirma a notícia esta quinta-feira avançada pelo jornal Record.



Hélio Gomes, que recentemente ganhou os 3.000 metros da I Liga do Europeu por equipas, fica automaticamente suspenso de competir e já não poderá ser 'trunfo' para a equipa de Alvalade no Nacional de clubes, nos dias 22 e 23.



Outro recente resultado de relevo foi a participação nos 5.000 metros do 'meeting' de Huelva, onde conseguiu a melhor marca lusa dos últimos sete anos.



Refere ainda o Sporting que "... a notícia vinda esta quinta-feira a público ultrapassa tudo aquilo que é um serviço informativo, invadindo, isso sim, a honra associativa ao serviço do desporto, sempre defendida pelo clube, e a dignidade do atleta", pelo que manifesta indignação "pela forma como, em pormenor, a notícia revela uma nítida fuga de informação que deveria ser acautelada pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA)".



O atleta do Sporting tem 32 anos e incorre numa pena de suspensão que vai entre dois a quatro anos.