FC Porto perde nas grandes penalidades frente ao Cruz Azul

Dragões falharam o primeiro teste no México.

08:03

A equipa principal de futebol do FC Porto falhou esta terça-feira o primeiro teste, no México, com uma derrota por 2-3, nas grandes penalidades, frente ao Cruz Azul, em jogo a contar para a Supercopa Tacate.



Após 90 minutos sem golos, e com um futebol típico de pré-época, a partida terminou empatada, seguindo depois para as grandes penalidades.



Nessa altura, o Cruz Azul foi mais eficaz, apontando três golos, enquanto o FC Porto apenas conseguiu marcar dois.



Para os 'dragões' marcaram Sérgio Oliveira e Herrera, menos eficazes estiveram João Carlos Teixeira, Rafa e Martins Indi que não conseguiram concretizar.



Na madrugada de quinta-feira, o FC Porto volta a entrar em ação, desta feita frente ao Chivas.