Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting confirma contratação do argentino Marcos Acuña

Jogador assinou um contrato válido por quatro temporadas, com mais uma de opção.

Por Lusa | 14:37

O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação do futebolista argentino Marcos Acunã ao Racing Avellaneda, por 9,6 milhões de euros, tendo o extremo assinado um contrato válido por quatro temporadas, com mais uma de opção.



"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que estabeleceu um protocolo de cooperação estratégica com o Racing Club de Avellaneda que envolve a transferência definitiva do jogador Marcos Acuña, o direito de preferência sobre três jogadores e a realização de um jogo particular em data a definir, num montante global de 9,6 milhões de euros, mais mecanismo de solidariedade", refere o Sporting em comunicado.



O internacional argentino, de 25 anos, está a trabalhar com a equipa 'leonina' há alguns dias, mas só agora a transferência foi confirmada pelo clube lisboeta e pode fazer a sua estreia no jogo de apresentação frente ao Mónaco, no sábado.



Marcos Acuña assinou um contrato válido por quatro épocas, com mais uma de opção, ficando a cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.



"A Sporting SAD deseja a Marcos Acuña as maiores felicidades profissionais e pessoais", concluiu o clube.