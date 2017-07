Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nathan Watson vence primeiro dia do Grande Prémio de Portugal em enduro

Campeão nacional Diogo Ventura (Honda) acabou o dia no oitavo lugar da geral.

Por Lusa | 16:40

O piloto britânico Nathan Watson (KTM) venceu este sábado o primeiro dia do Grande Prémio de Portugal, sexta ronda do EnduroGP, deixando o segundo classificado, o australiano Matthew Phillips, a 1.23,50 minutos.



O piloto inglês da KTM venceu oito das nove especiais do dia, sendo apenas impedido de fazer o pleno pelo piloto da Beta, Matthew Phillips, que ficou em segundo classificado ao fim do primeiro dia de prova.



O britânico Steve Holcombe (Beta) e atual líder da categoria, acabou o dia no terceiro lugar, a 1.24,66 minutos de Watson.



O primeiro líder do Grande Prémio de Portugal, prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco (ECB), o francês Loic Larrieu (Yamaha), vencedor da Super Teste, terminou em quarto lugar, a 1.42,49 de Watson, sendo que o quinto lugar foi para o francês da Husqvarna Christophe Charlier, que ficou a 1.49,66 do líder.



O campeão nacional Diogo Ventura (Honda) acabou o dia no oitavo lugar da geral, a 2.44,78 de Nathan Watson.



Já em Enduro2, o vencedor foi o britânico Jamie Mccanney (Yamaha), que deixou o espanhol Josep Garcia (KTM), líder da categoria, a 23,63 segundos, tendo o terceiro lugar da tabela classificativa sido para o piloto italiano da Honda Davide Guarneri, que ficou a 53,99 segundos de Mccanney.



O Grande Prémio de Portugal prossegue no domingo, com a realização de mais três passagens por cada uma das especiais Extreme, Cross e Enduro Test.