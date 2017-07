Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting vence Mónaco no jogo de apresentação aos sócios

Após três derrotas consecutivas no estágio na Suíça, os leões voltaram aos triunfos.

Por Lusa | 21:42

O Sporting venceu este sábado o Mónaco, campeão francês de futebol, por 2-1, no jogo de apresentação aos sócios dos 'leões', que decidiram na primeira parte a partida disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Já depois de o Mónaco, comandado pelo português Leonardo Jardim, ter visto um golo anulado com recurso ao vídeo-árbitro, o Sporting marcou por Bruno Fernandes (32 minutos) e pelo holandês Bas Dost (43), com o argentino Guido Carrillo a reduzir aos 90+1.



Após três derrotas consecutivas no estágio na Suíça, o Sporting voltou aos triunfos, frente aos monegascos, tendo ainda mais uma partida particular antes do início da temporada, frente à Fiorentina, a 29 de julho, no Troféu Cinco Violinos, novamente em Alvalade.