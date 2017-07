Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da Federação Espanhola de Futebol demite-se dos cargos na UEFA

Angel Villar está preso em Espanha por suspeitas de corrupção.

Por Lusa | 22:36

A UEFA anunciou esta quinta-feira que o vice-presidente Angel Maria Villar, preso em Espanha por suspeitas de corrupção, se demitiu do cargo de vice-presidente e da Comissão Executiva da organização.



Segundo a agência EFE, Angel Villar, presidente da Federação Espanhola de Futebol e que se encontra em prisão preventiva, demitiu-se através de uma carta dirigida ao presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.



"Ele apresentou a demissão como vice-presidente da UEFA e de membro da Comissão Executiva, com efeito imediato", pelo que "já não exerce funções oficiais", disseram à EFE fontes oficiais da organização.



"O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, aceitou a carta de demissão de Villar e agradeceu-lhe pelos muitos anos de serviço prestado ao futebol europeu. Tendo em conta os procedimentos judiciais em curso, em Espanha, não temos mais comentários sobre o assunto", acrescenta a organização.



O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) foi detido no dia 18 deste mês.