Benfica na final da Supertaça com crise na defesa

Má forma do central, que tem estado irreconhecível na pré-época, é motivo de grande apreensão na Luz.

Por António Martins Pereira | 01:30

O Benfica parte para a nova época com o espetro de uma crise instalada na defesa. No eixo deste setor está um motivo de preocupação que dá pelo nome de Jardel. O central brasileiro está de regresso à equipa após reduzida utilização na temporada passada. Uma paragem competitiva que aconteceu devido a problemas físicos, mas também porque o seu lugar esteve sempre tapado pela emergência de Lindelöf, que fez parelha com Luisão. Nesta pré-época, Jardel tem estado irreconhecível, muito longe do nível que lhe era habitual. Mesmo internamente, sabe o CM, tem sido assunto de debate a demora no regresso à boa forma do jogador de 31 anos.



Na baliza, a utilização de Júlio César foi ontem descartada, em virtude de uma lesão muscular na perna esquerda. O departamento clínico do emblema da Luz desenvolveu todos os esforços para recuperar o guardião internacional brasileiro a tempo de poder ser opção na baliza no jogo de hoje, em Aveiro, mas a recuperação da lesão sofrida em Londres frente ao Arsenal (2-5), no dia 29 de julho não evoluiu favoravelmente. Para os postes irá então avançar Bruno Varela.



Luisão, que há não muito tempo era dado como um ativo em final de carreira, para muitos ‘acabado’, é neste momento o referencial da defesa.



Uma surpresa na direita

Para a lateral direita, André Almeida está recuperado. Mas devido a lesão falhou a pré-época, pelo que acusa falta de ritmo de competição. Buta, que foi titular em toda a pré-época, nem foi agora convocado. Uma surpresa.



Supertaça em Aveiro

Solidários com bombeiros

Rui Vitória e Pedro Martins, treinadores do Benfica e do V. Guimarães, respetivamente, participaram ontem, em locais distintos, em ações solidárias com bombeiros voluntários, numa evidente manifestação de apreço pelo esforço diariamente desenvolvido pelos soldados da paz em todo o país. E numa altura em que o trabalho dos bombeiros nunca se esgota.



No Seixal, bem perto do local onde a equipa de futebol do Benfica diariamente trabalha, Rui Vitória visitou a corporação local. "Há que levar às pessoas a mensagem da importância dos bombeiros na nossa sociedade. E o futebol, como veículo de comunicação, pode dar um importante contributo", disse.



Pedro Martins, no quartel dos Voluntários de Guimarães, destacou a ação dos bombeiros na sociedade. "É um prazer ver que há pessoas sempre muito disponíveis para ajudar, porque fazem toda a diferença", disse o treinador dos minhotos.